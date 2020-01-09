СМИ: 22-летняя иркутянка погибла в Ленинградской области

Ленинградская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В городе Мурино Ленинградской области погибла 22-летняя иркутянка. Девушка выпала из окна 19 этажа, сообщает портал «Невские новости» .

Тело погибшей обнаружили утром 7 января у дома №9 по улице Шувалова. На девушке была белая футболка и черные шорты. Личность погибшей установили прибывшие на место происшествия полицейские.

Известно, что девушка всего неделю назад арендовала эту квартиру.