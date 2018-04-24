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24.04.2018

СМИ: Алексея Улюкаева могут этапировать в Иркутск до майских праздников

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку заключения, могут этапировать в колонию уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости. Напомним, есть вероятность, что отбывать срок он будет в Иркутске.

– Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию, – цитирует издание секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Напомним, ранее Иван Мельников сообщил, что Алексей Улюкаев, осужденный по делу о крупной взятке, вероятно, будет отбывать срок в иркутской исправительной колонии №3. Эта ИК расположена в предместье Рабочее областного центра на улице Писарева.  Алексей Улюкаев приговорён к восьмилетнему сроку и 130-миллионному штрафу по делу о взятке в 2 млн долларов.

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