СМИ: Куйбышевский суд Иркутска рассмотрит ходатайство о переводе убийцы Бориса Немцова в колонию крытого типа

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска 12 декабря рассмотрит ходатайство ФСИН о переводе на три года в колонию тюремного типа (так называемую «крытую») Заура Дадаева, который отбывает срок за убийство политика Бориса Немцова. Как сообщает « Росбалт », решение ужесточить ему режим возникло сразу после того, как Заур Дадаев отказался проходить допрос на полиграфе, в том числе обсуждать «заказчика» расстрела. Напомним, осенью 2018 года из ШИЗО ИК-3 его этапировали в одну из колоний Ангарска после ужесточения наказания – он должен один год провести в помещениях камерного типа (ПКТ), которые по сути являются той же тюрьмой, а не колонией. После этого Заур Дадаев вернулся в ИК-3, где его моментально поместили в помещения для строгих условий содержания (СУС – тюрьма внутри колонии). Как передает источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, в реальности за проблемами Заура Дадаева кроется желание получить нужные показания по «делу Немцова». – От него требуют информацию как по сути дела, так и задают вопросы о руководящих Чеченской республикой людях, – считает собеседник агентства. СПРАВКА: Убийство Бориса Немцова, на момент случившегося бывшего сопредседателем оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутатом Ярославской областной думы, произошло 27 февраля 2015 года в Москве. Политик был застрелен поздним вечером на Большом Москворецком мосту, по которому шел со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Четыре пули, попавшие в политика, убили его почти мгновенно.

Следственный комитет предъявил обвинение по подозрению в убийстве 5 уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову.

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Киллер Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев – к 19 годам заключения, Шадид Губашев – к 16, Темирлан Эскерханов – к 14, Хамзат Бахаев – к 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей, все осужденные должны отбывать наказание в колониях строгого режима. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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