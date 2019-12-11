|Происшествия
|12.12.2019
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СМИ: Куйбышевский суд Иркутска рассмотрит ходатайство о переводе убийцы Бориса Немцова в колонию крытого типа
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Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска 12 декабря рассмотрит ходатайство ФСИН о переводе на три года в колонию тюремного типа (так называемую «крытую») Заура Дадаева, который отбывает срок за убийство политика Бориса Немцова.
Как сообщает «
Напомним, осенью 2018 года из ШИЗО ИК-3 его этапировали в одну из колоний Ангарска после ужесточения наказания – он должен один год провести в помещениях камерного типа (ПКТ), которые по сути являются той же тюрьмой, а не колонией. После этого Заур Дадаев вернулся в ИК-3, где его моментально поместили в помещения для строгих условий содержания (СУС – тюрьма внутри колонии).
Как передает источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, в реальности за проблемами Заура Дадаева кроется желание получить нужные показания по «делу Немцова».
– От него требуют информацию как по сути дела, так и задают вопросы о руководящих Чеченской республикой людях, – считает собеседник агентства.
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