СМИ: Ми-8, разбившийся на севере Иркутской области, летел за геологами

Казачинско-Ленский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вертолёт Ми-8, который разбился 2 сентября в Казачинско-Ленском районе, должен был забрать закончивших работу геологов и перевезти их в Усть-Кут. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что вертолёт совершал рейс из Усть-Кута по заявке АО «Сибирский научно-исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья».

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта. Некоторое время спустя спасатели нашли и тела всех членов экипажа Ми-8.

По факту случившегося возбуждёно уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Свою проверку начала и транспортная прокуратура.