СМИ: Мосгорсуд отпустил директора ангарской «Звезды» из СИЗО под домашний арест

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Московский городской суд удовлетворил апелляцию директора ангарской компании «Звезда» Олега Хамуляка и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, сообщает ТАСС .

Как следует из материалов суда, апелляция поступила 6 декабря, а 11 декабря было вынесено решение по ней. Известно, что под домашним арестом Олег Хамуляк пробудет до 20 января 2020 года.

Напомним, СКР обвинил руководителя ООО «Звезда» в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом. По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы.

Таким образом у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления. Региональное МинЖКХ Иркутской области порекомендовало ФКР провести независимый аудит сметного нормирования стоимости лифтового оборудования, отремонтированного «Звездой».

Также напомним, что с участием «Звезды», напрямую связанной с сыном главы региона Андреем Левченко, в конце прошлого года разгорелся коррупционный скандал. Компания в крайне спорной ситуации выиграла тендер на ремонт и переустановку лифтов в Ангарске, сорвала все сроки, значительно усложнила самым незащищенным слоям населения – инвалидам, пожилым людям, женщинам с маленькими детьми – возможность покидать свои квартиры.