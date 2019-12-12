СМИ: на станции Иркутск-Сортировочный погиб солдат-срочник

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на станции Иркутск-Сортировочный 11 декабря покончил с собой 20-летний солдат срочной службы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, солдат был в составе военного караула и сопровождал поезд, который следовал из другого города. Возбуждено уголовное дело по признакам доведения до самоубийства.

Вместе с тем, ТАСС , ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа, сообщает, что военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с оружием. По факту смерти проводится проверка.