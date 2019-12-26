СМИ: по подозрению в мошенничестве с лесом задержан председатель думы Нижнеудинского района

Нижнеудинский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержан председатель думы Нижнеудинского района Валерий Заречный, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

– Его задержали 26 декабря в Иркутске по подозрению в махинациях с лесом, – цитирует агентство слова своего собеседника.

Официального подтверждения о происшествии от силовых структур пока не поступало.