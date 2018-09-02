При крушении Ми-8 на севере Иркутской области никто не выжил

Казачинско-Ленский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели обнаружили тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Спасатели МЧС России пешком добрались до места крушения вертолёта. Сейчас принимается решение о транспортировке тел с места аварии. Выяснением причин крушения займётся межведомственная комиссия.

Напомним, 2 сентября в 11.00 по местному времени из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район вылетел вертолёт МИ-8 авиакомпании «Ангара» для производства аэросъёмки. В положенное время вертолёт не вышел на связь. На его борту находились три члена экипажа. В результате поисково-спасательной операции 3 сентября на территории Казачинско-Ленского района обнаружены обломки вертолёта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.