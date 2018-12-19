СМИ: рабочий погиб на промплощадке «Группы Илим»

Братск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на промплощадке филиала «Группы Илим» 18 декабря погиб человек. Об этом сообщает ТК «Город» со ссылкой на региональную Госинспекцию труда.

Отмечается, что трагедия случилась в 17:00, мужчина умер из-за несчастного случая при выполнении земляных работ на реконструкции одного из объектов. Скончался 35-летний сотрудник подрядной организации, которая оказывает услуги братскому филиалу «Группы Илим».

В Госинспекции по труду в настоящее время создана специальная комиссия и начато расследование происшествия, которое повлекло смерть мужчины, передает портал.