|Происшествия
|20.12.2018
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СМИ: рабочий погиб на промплощадке «Группы Илим»
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Братск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на промплощадке филиала «Группы Илим» 18 декабря погиб человек. Об этом сообщает ТК «Город» со ссылкой на региональную Госинспекцию труда.
Отмечается, что трагедия случилась в 17:00, мужчина умер из-за несчастного случая при выполнении земляных работ на реконструкции одного из объектов. Скончался 35-летний сотрудник подрядной организации, которая оказывает услуги братскому филиалу «Группы Илим».
В Госинспекции по труду в настоящее время создана специальная комиссия и начато расследование происшествия, которое повлекло смерть мужчины, передает портал.
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