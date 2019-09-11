СМИ: самолёт из Иркутска в Москву столкнулся с птицей

Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Боинг-737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, столкнулся с чайкой. Самолёт успешно приземлился, птица осталась жива. Об этом сообщает РБК .

Ранее в федеральных СМИ прошла информация, что Боинг столкнулся с птицей в аэропорту Шереметьево. Самолёт, по данным прессы, летел из Алма-Аты. Однако РБК в «Аэрофлоте» сообщили, что в сентябре подобных инцидентов с лайнерами компании не зафиксировано.

– Событие произошло вне пределов аэродрома. Авиакомпания не обращалась с претензией в аэропорт по этому случаю, – заявил РБК начальник пресс-службы дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Роман Генис.

При этом, по данным источника РБК, инцидент произошел ещё в конце августа, причём рейс был из Иркутска. Собеседник РБК сообщил, что птица попала в стойку шасси перед касанием лайнера с полосой.