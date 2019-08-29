СМИ: в Иркутске служившего в Сирии контрактника приговорили к пяти годам тюрьмы за взрыв бомбы у здания штаба

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вступил в силу приговор военному-контрактнику Александру Новикову, который по возвращении из Сирии устроил взрыв в штабе своего полка, чтобы привлечь внимание командования к проблемам военнослужащих. Ему дали пять лет колонии, признав виновным в хулиганстве и незаконном обороте оружия. Об этом пишет polit.ru.

Александр Новиков служил по контракту в отдельном смешанном авиационном полку. Во время дежурства в мае 2018 года он нашел возле столовой сумку с бомбой. Ее он и взорвал у здания полкового штаба.

Сообщается, что таким образом контрактник пытался «привлечь внимание должностных лиц командования» к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей.

При взрыве пострадал помощник дежурного, причинен вред зданию штаба. Александр Новиков сначала дал признательные показания, но потом отказался от них и заявил, что дал их под давлением сотрудников ФСБ. Якобы, правоохранители угрожали привлечь его по статье о терроризме.

Александр Новиков прошел проверку на полиграфе. Она показала, что именно он является потенциальным подрывником. Кроме того, контрактник выражал уверенность в том, что после взрыва в части «наведут порядок», чтобы солдаты и офицеры «серьезнее относились к службе».

Защита подсудимого пыталась оспорить приговор, вынесенный ему Иркутским гарнизонным военным судом, в апелляционной инстанции окружного суда, но та признала наказание законным.