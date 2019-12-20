СМИ: возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих в Тулуне

Тулун, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек, выполнявших земляные работы в Тулуне. Об этом сообщает Интерфакс.

– Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, трагедия произошла вечером 20 декабря.

Известно, что рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей на улице Песочная, 76, который пострадал при наводнении и сейчас ремонтируется. Установлено, что в процессе работ обвалился грунт, три человека погибли, двое получили травмы.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.