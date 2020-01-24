Снята угроза подтопления в Тулуне

Тулун, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне расчистили ото льда водопропускные трубы на ручье Тулунчик, где произошло образование наледи. Угроза подтопления пониженных участков местности снята, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В превентивных работах было задействовано пять единиц техники и семь человек. При помощи инженерной техники прочищено 30 метров ручья, вывезено 22 машины льда. Работы по прочистке русла ручья продолжаются.

– Обе улицы, где создалась угроза подтопления из-за промерзания ручья Тулунчик, находились в зоне летнего паводка прошлого года. Дома попали под расселение. Из 15 домов жилыми остаются четыре. Их собственники уже получили сертификаты на приобретение нового жилья. В настоящее время жизнедеятельности людей ничто не угрожает, – отметил замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Валерий Шанц.

Напомним, угроза подтопления приусадебных участков от разлившегося ручья создалась накануне в районе улиц Луговая и Братская.