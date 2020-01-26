Сотрудник салона сотовой связи в Иркутске продал на сторону данные абонентов

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к двум годам условно 20-летнего специалиста офиса продаж компании сотовой связи, которого признал виновным в неправомерном доступе к базе данных клиентов и нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде было установлено, что молодой человек из корыстной заинтересованности, ознакомившись с детализацией трёх абонентских номеров, скопировал её на свой телефон и передал за деньги неизвестному.

В судебном заседании парень вину признал полностью, пояснив, что преступления он совершал ввиду тяжелого материального положения, в содеянном раскаивается.

Приговором Кировского районного суда Иркутска подсудимый признан виновным в совершении преступлений. Окончательно ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.