Сотрудника поставщика продуктов в Катангском районе обвиняют в мошенничестве

Катангский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Катангского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году между администрацией района и ООО «Негоциант» было заключено соглашение о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных расходов за доставку и торговлю продуктами в поселениях района. Согласно соглашению, в 2019 году компания должна была доставить товары в село Тетея и получить более 140 тысяч рублей компенсации.

Однако один из сотрудников подрядчика решил присвоить деньги. По версии следствия, он предоставил в администрацию Катангского района заведомо ложные и недостоверные документы о поставке продуктов в полном объёме. При этом фактически данные продовольственные товары были поставлены частично.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.