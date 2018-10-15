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15.10.2018

Сотрудника Пуляевского психоневрологического интерната заподозрили в превышении полномочий

Тайшетский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Пуляевского психоневрологического интерната в Тайшетском районе. Он подозревается в превышении полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее инспекторы во время проверки прокуратуры установили, что в декабре 2017 года интернат заключил два госконтракта на поставку товаров. В дальнейшем сторонами по контрактам подписаны акты приёма-передачи товаров, заказчик их оплатил. Однако фактически поставок товара не было, а, значит, бюджету Иркутской области был причинён ущерб.

Кроме того, прокурор в адрес министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области внёс представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. Представление рассмотрено и удовлетворено.

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