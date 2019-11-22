Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС спасли 18 человек за сутки на пожарах в Иркутской области. Еще 12 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два возгорания произошло в многоквартирных домах, еще шесть – в частном секторе, горели два дачных дома, один автомобиль, два гаража, одно бесхозное строение и мусор. Двое человек получили травмы.

В пяти случаях причиной пожара стало короткое замыкание, в других шести – неосторожное обращение с огнем, два пожара произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В остальных случаях причины пожаров устанавливаются.

В Иркутске пожар случился после 18:00 21 ноября в одном из домов на улице Байкальская. К месту ЧП направили две автоцистерны, автолестницу и 15 человек личного состава.

- Прибыв по указанному адресу, мы столкнулись с проблемой – двор был заставлен автомобилями, которые затрудняли проезд. Медлить было нельзя. Не дожидаясь, пока техника разъедется, мы включились в звено газодымозащитной службы и направились в подъезд. По словам соседей, в горящей квартире находилась хозяйка – пожилая женщина-инвалид. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шёл из квартиры на пятом этаже. Пожар произошел в комнате 4-х комнатной квартиры. Вскрыв дверь, в условиях плотного задымления, мы искали человека. Обнаружили хозяйку квартиры в комнате на диване. Из-за проблем с ногами она не могла самостоятельно покинуть помещение, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 старший лейтенант внутренней службы Валерий Чачанидзе.

Пенсионерка 84 лет отравилась угарным газом и была госпитализирована. Звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств вывели восемь человек.

Дознавателям удалось установить причину пожара.

- Выяснилось, что возгорание в одной из комнат произошло по электротехнической причине из-за старого неисправного телевизора. Самостоятельно покинуть горящую квартиру женщина не смогла. В результате пожара были повреждены домашние вещи на площади 10 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади, - отмечает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска подполковник внутренней службы Артём Отришко.

Также вечером 21 ноября на пожаре в Братске сотрудники МЧС спасли одного человека. Сообщение о пожаре на бульваре Космонавтов поступило в пожарную охрану в 21:50. Привлекались две автоцистерны, автолестница и 10 человек личного состава.

Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из-за двери квартиры. Запертую изнутри дверь пожарным пришлось демонтировать при помощи специальных устройств. На полу в квартире был обнаружен 47-летний хозяин. Он отравился угарным газом, поэтому потребовалась госпитализация.

Самостоятельно из подъезда по маршевым лестницам эвакуировались 12 человек. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены еще восемь жильцов. В квартире на кухне горели вещи и бытовая техника на площади шесть квадратных метров. В течение нескольких минут открытое пламя было потушено. Еще около часа огнеборцы ликвидировали последствия пожара, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем.