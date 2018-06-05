Сотрудница лесничества в Качугском районе получила условный срок за взятку в четверть миллиона рублей

Качугский район, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Госинспектор Качугского лесничества получила условный срок за взятку в 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 40-летняя женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 – получение взятки в крупном размере, частью 2 статьи 292 УК РФ – служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Напомним, в 2017 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Иркутской области был выявлен факт получения сотрудницей госинспекции взятки в размере около 250 тысяч рублей. Следователями установлено, что женщина фальсифицировала документы, дающие, якобы, законные основания для заготовки древесины в Качугском районе. В результате незаконных действий обвиняемой шестеро граждан утратили право на выделение им лесных насаждений для собственных нужд.

Приговором Качугского районного суда женщине назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев.