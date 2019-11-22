Соцсети: мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП

Тулун, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП, погибла его жена, ехавшая с ним в автомобиле, сообщают пользователи соцсетей.

По предварительным данным, Юрий Карих врезался в стоящий на обочине КаМАЗ. Подробности пока неизвестны, состояние здоровья самого мэра уточняется.

Напомним, в сентябре этого года Юрий Карих повторно переизбрался на пост главы Тулуна. До этого он выиграл досрочные выборы мэра Тулуна в 2014 году, после того как его полномочия на предыдущем сроке были прекращены из-за вступления в силу приговора за мошенничество. Тогда на выборы он пошёл от партии «Единая Россия».

В этом году Тулун сильно пострадал из-за наводнения, мэру города из-за несвоевременного оповещения населения о ЧС прокуратура Иркутской области внесла представление. Юрия Кариха жестко критиковали как региональные, так и федеральные представители власти, однако, это не помешало ему переизбраться на новый срок.