Спасатели на Байкале десять дней искали тело утонувшего рыбака

Ольхонский район, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели в Ольхонском районе на Байкале десять дней искали тело утонувшего рыбака.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация, что у мыса Кулгана вблизи поселка Онгурён в озере Байкал утонул мужчина, поступила к спасателям 4 сентября. Трое рыбаков вышли в море на моторной лодке, в 300 метрах от берега один из них из-за неосторожности оказался за бортом. Спасательный жилет на мужчине отсутствовал, рыбак мгновенно ушел под воду.

Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали береговую линию протяженностью более километра, а также акваторию. Глубина в месте утопления – около 20 метров. Проведение водолазных работ осложняли сильный ветер и большая волна. В последующие дни поисковые работы проводили водолазы Никольского поисково-спасательного отряда.

В результате 14 сентября во время глубоководных погружений в районе пролива Малое Море Ольхонского района сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС погибший был поднят со дна.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и иные лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных жилетах, надежно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.