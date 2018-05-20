Спасатели назвали вероятные причины пожара на продуктовом складе в Иркутске

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - За два дня, 19 и 20 мая, в Иркутской области произошло 15 техногенных пожаров. Наиболее резонансным пожаром стало возгорание складских помещений группы компаний «Абсолют» по улице Ракитная, 17 в Иркутске. Площадь возгорания составила 5,5 тысяч квадратных метров.

Как сообщил 21 мая на брифинге руководитель ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, сообщение о пожаре поступило в 20 мая в 11,20 часов, на момент прибытия пожарной части пламя распространилось по кровле трёх зданий: складскому и административно-бытовому корпусу. Далее пламя перекинулось на общежитие.

Из здания было эвакуировано 40 человек, пожару присвоен второй ранг сложности. Главные осложнения были связаны с сильным ветром, порывами до 20м/с и безводностью района. Действия по устранению возгорания были полностью завершены в пять утра 21 мая.

В результате пожара в трёх зданиях повреждена кровля и материалы, находившиеся на территории склада.

– Распространению пожара способствовала реконструкция здания. На кровлю из мастики и рубероида было установлена деревянная обрешётка, которую укрыли металлическим профилем. Горел битум и рубероид. Общий объём ущерба уточняется. Сейчас разрабатываются две версии причин возгорания: внесение постороннего источника огня, либо электротехническая причина. По одной из версий, пожар начался с расположенной рядом «бескровной» котельной, – рассказал Валентин Нелюбов.

Вместе с тем, по словам главы регионального МЧС, вызов в пожарную часть о возгорании в котельной был зафиксирован 19 мая. Жители соседних домов сообщали, что виден дым на крыше котельной. На момент прибытия пожарных 20 мая следов горения на кровле котельной пожарные не зафиксировали.

– Однако говорить о том, что два возгорания связаны между собой пока рано. В момент прибытия пожарных 19 мая, работники котельной сообщили, что пожар ликвидирован собственными силами, внешних признаков горения пожарными обнаружено не было, – пояснил он.