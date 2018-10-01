Спасатели прибыли в Бодайбо для поисков на месте падения вертолёта «Робинсон»

Бодайбо, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели выдвинулись к месту падения вертолёта «Робинсон», который упал 1 октября недалеко от Бодайбо. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели вылетели в Бодайбо 2 октября около 7.00. После того как они доберутся до места происшествия, развернут поисково-спасательную операцию.

Напомним, вертолёт упал днём 1 октября в 5 км от Бодайбо в русло реки Витим. На борту находились два человека. Установлено, что воздушное судно принадлежало ЗАО «Артель старателей «Витим». Предположительно, воздушное судно задело опору ЛЭП. Межгосударственный авиационные комитет начал расследование происшествия. Доследственную проверку по факту случившегося проводит и Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверят соблюдение требований законодательства о безопасности полётов.