Спасатели продолжают работу в деревне Олха, где из-за угрозы подтопления введен режим чрезвычайной ситуации

Шелеховский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 10 января в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный.

Уровень воды в реке Олха, по состоянию на 12 января, остается в пределах нормы (107-110 см). Критический уровень начала подтопления от реки Олха приусадебных участков составляет 220 см. По информации ГУ МЧС по Иркутской области, достижение критической отметки уровня не прогнозируется, подтопленных жилых домов, приусадебных участков и автомобильной дороги нет.

За прошедшие дни силами администрации муниципального образования обустроен вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяженностью 200 метров, завершены работы по созданию отводного канала до реки Олха (400 метров), произведена расчистка основного русла ручья до дороги областного значения. В настоящее время в деревне Олха проводится расчистка русла возле дороги и промывка горячей водой водопропускной трубы. В работах задействовано 15 человек и 6 единиц техники.