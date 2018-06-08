Спасатели пять часов эвакуировали из леса под Иркутском мужчину с переломом ноги

Иркутский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Из леса в Иркутском районе по Байкальскому тракту спасатели эвакуировали мужчину с переломом ноги. Известно, что он получил травму, потому что упал с дерева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошёл 8 июня в 7 километрах от садоводства «Лебединка» в пойме реки Королок. Спасателей встретил товарищ пострадавшего.

– Он объяснил, что до места нужно добираться по лесу, через болото и через реку, а затем вызвался проводить группу спасателей, – рассказывает начальник отдела экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрей Кармаданов. – Человек, упав с высоты, не смог подняться на ноги и, оставшись лежать под деревом, позвонил другу и попросил помощи.

Спасатели, осмотрев пострадавшего и обнаружив перелом ноги, наложили вакуумные шины и, с помощью горных носилок, облегчающих перенос человека по пересечённой местности, транспортировали его на руках через реку, а затем в кузове через лес. В садоводстве уже ждала карета скорой помощи.

Спасательная операция, с учётом сложной местности, заняла около пяти часов.