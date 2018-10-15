Спасатели вытащили из Ангары двоих рыбаков

Иркутский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда 13 октября вытащили двоих рыбаков из реки Ангара у посёлка Патроны Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о том, что двое мужчин перевернулись на лодке в районе посёлка Бурдугуз поступило на пульт спасателей около 21.30. Трое спасателей на катере вышли к месту происшествия, но в указанном районе никого не обнаружили. В течение часа они в условиях темного времени суток обследовали акваторию водохранилища и ближайшие заливы.

Тем временем от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступила новая информация: сторож базы отдыха, расположенной в посёлке Новогрудинино, услышал крики о помощи со стороны посёлка Патроны, что в 15 километрах ниже по течению. Спасатели, направившись туда, около часа ночи обнаружили затонувшую лодку и двоих мужчин, которые сбросили с себя верхнюю одежду, чтобы не утонуть. Без спасжилетов и практически без одежды, они держались за лодку. Затонувшее судно с людьми сносило вниз по течению. Спасатели подняли рыбаков на борт катера, одели в сухую одежду и напоили горячим чаем.

Рыбаки рассказали, что они шли по реке на лодке «Прогресс», и в темноте врезались в металлическую трубу. Лодка получила пробоину и начала тонуть. Лодку транспортировали на берег и передали экипажу полиции. Пострадавших в состоянии сильного переохлаждения передали родственникам. От госпитализации они отказались.

Между тем, напомним, спасатели ГУ МЧС по Иркутской области с 11 октября ведут поиски троих рыбаков, который пропали по пути из Листвянки в Большие Коты. За три дня поисков спасатели обследовали почти 4 тысячи кв.м. береговой полосы по маршруту: залив «Лиственничный» – посёлок Танхой Бурятии – Бабушкин Бурятии – мыс «Толстый». Поиски результатов не дали. Теперь запланирован проход катеров вдоль Восточного и Западного побережья Байкала с локаторами бокового обзора.