Спасатели вытащили из воды тонущего мальчика на реке Лена в Усть-Куте

Усть-Кут, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели вытащили из воды тонущего мальчика на реке Лена в Иркутской области. Инцидент произошел вечером 16 июня в Усть-Куте. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, тонущего ребенка заметили сотрудники ГИМС во время патрулирования. Мальчик находился в 12 метрах от правого берега Лены – его уносило быстрым течением на фарватер реки. – Когда услышали детский крик, мгновенно развернули патрульный катер. Фактически мы увидели только детские ручонки, ребенок уже скрывался под водой. Я успел ухватить его за волосы, перехватил за руку и поднял на судно. Скорость течения в этом месте - более 5 километров в час, глубина – 3 метра. Мальчик был настолько ослаблен, что уснул в катере. Мы сообщили о происшествии сотрудникам скорой медицинской помощи и через несколько минут передали ребенка врачам. К тому моменту он уже пришел в себя и находился в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, его доставили в приёмное отделение районной больницы для осмотра, – рассказал старший госинспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Павел Пуляевский. Позже выяснилось, что десятилетний мальчик отдыхал с родственниками на острове Домашний микрорайона Старый Усть-Кут. Там администрация вдоль береговой полосы установила знаки «Купание запрещено». Когда взрослые отвлеклись на другого ребенка, мальчик оказался в воде. Течением его сразу начало относить от берега. На помощь ему бросился дедушка, но догнать внука не удалось. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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