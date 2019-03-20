Спасатели вывели из горящего дома троих иркутян

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели вывели из горящего многоквартирного дома на улице Омулевского троих иркутян. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в начале двенадцатого. Жилец дома рассказал, что, почувствовав запах дыма, спустился этажом ниже и обнаружил, что дым идет из-под соседской двери. В квартире никого не оказалось, поэтому мужчина сам вызвал пожарных, – отметили в ведомстве.

На момент прибытия первого подразделения из окон трехкомнатной квартиры на первом этаже вырывались языки пламени и шел густой черный дым.

– Дом газифицированный, поэтому до прибытия службы газа было принято решение подать один ствол на тушение, а другой на охлаждение газового оборудования. Звено газодымозащитной службы отправилось на помощь жильцам, оставшимся в своих квартирах, – пояснил руководитель тушения пожара, помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Иркутска Евгений Верхотуров.

Самостоятельно из горящего здания до прибытия пожарных эвакуировались семь человек. Тем временем домой вернулась хозяйка квартиры, где произошло возгорание. Женщина открыла входную дверь, выпустив дым на лестничную клетку. Это отрезало путь к спасению жильцам второго этажа.

Вовремя подоспела помощь спасателей. Огнеборцы с помощью автолестницы эвакуировали трех человек, в том числе ребенка.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 15 минут, еще полчаса на ликвидацию последствий пожара.

Позже выяснилось, что в загоревшейся квартире недавно был ремонт. Возможно, при отделке повреждена электропроводка, что и стало причиной короткого замыкания, которое и привело к пожару. В огне пострадала мебель и личные вещи хозяйки квартиры, деформировались пластиковые окна, выдавило стекла.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал, за помощью к медикам не обращались. Газовое оборудование также уцелело.