СПЧ заявил о массовом искажении и сокрытии сведений о лесных пожарах в Иркутской области

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах. Так считают эксперты Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте организации. Это приводит, по мнению экспертов, к несвоевременному и недостаточному принятию мер по тушению пожаров на ранних стадиях, и в конечном итоге – к развитию крупномасштабных лесопожарных катастроф. Эта практика наиболее характерна для северных районов области, в том числе, для так называемых «зон контроля лесных пожаров», где по действующему законодательству допускается отказ от их тушения, но распространена и в других частях региона. В сообщении СПЧ приводятся расхождения данных за 2016 год и отмечается, что одна из крупнейших лесопожарных катастроф последних лет в Байкальском регионе органами управления лесами Иркутской области практически не была отражена в официальном учете. – Соответственно, не принимались и должные меры по тушению этих пожаров, поскольку невозможно направлять сколько-нибудь существенные силы и средства на борьбу с официально не существующими крупными лесными пожарами. При этом из-за чрезвычайно сильного задымления были отменены занятия в школах Братска, Усть-Илимска и некоторых районов области, на время прекращалась поставка нефти в трубопровод ВСТО, дым приводил к серьёзным проблемам в работе автомобильного и водного транспорта, создавал значительные угрозы жизни и здоровью людей, – говорится в отчёте организации Примерно по такому же сценарию в Иркутской области развивались весенне-летняя лесопожарная катастрофа 2016 года, и летняя лесопожарная катастрофа 2017 года. Также в докладе обращается внимание на крупный пожар, действующий на одной из крупнейших в мире свалок древесных отходов, расположенной в квартале 214 Осетровской дачи Осетровского участкового лесничества вблизи Усть-Кута. Пожар возник в 2014 году и продолжается до настоящего времени. Из-за огромного объема отходов потушить пожар имеющимися в регионе силами не представляется возможным, пока были лишь приняты меры, предотвращающие распространение этого пожара на прилегающие леса и город. При северо-восточном ветре этот пожар может создавать опасное для жизни и здоровья людей задымление – расстояние от горящей свалки до города составляет около 7 км. Обширные территории на севере и востоке Иркутской области (в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском и Казачинско-Ленском районах), а также на юго-западе (в Нижнеудинском и Заларинском районах) отнесены к «зонам контроля лесных пожаров». При этом в них включены значительные площади эксплуатационных лесов, в том числе лесов, предоставленных в аренду для заготовки древесины, а также населенные пункты (например, пгт Мама, посёлок Ербогачен и др.) и крупнейшие объекты инфраструктуры (БАМ, нефтепровод ВСТО и др.). – Таким образом, фактически часть выделенных в Иркутской области «зон контроля» представляет собой доступные и интенсивно используемые леса, которые к таким зонам относиться не должны. Это создает дополнительные риски для объектов инфраструктуры и вовлеченных в хозяйственную деятельность лесов, и самое главное, для населенных пунктов, поскольку отказ от тушения на ранних стадиях развития пожара многократно увеличивает связанные с ним угрозы и риски в дальнейшем, – говорится в отчёте СПЧ. Выводы членов Совета и экспертов Постоянной комиссии по экологическим правам, сделанные в рамках выездного заседания в феврале 2019 года, полностью подтвердились в июле того же года, когда катастрофические лесные пожары в смежных районах Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) привели к задымлению обширной территории, включающей в себя практически всю Сибирь и часть Урала. Задымление создало угрозу здоровью и жизни миллионов людей, в первую очередь граждан с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, детей, лиц пожилого возраста. Пожары и задымление в этих трех субъектах РФ стали одной из важнейших экологических проблем 2019 года, вызвавших возмущение и протесты со стороны российского общества. Абсолютное большинство пожаров, вызвавших это задымление (90-98% по площади на разных этапах развития лесопожарной катастрофы) пришлось на «зоны контроля лесных пожаров», которые разрешается не тушить. Главной причиной того, что пожары разрослись до масштабов, при которых их практически невозможно потушить, стало именно то, что на ранних этапах их развития были приняты решения об отказе от тушения. Главными причинами принятия этих ошибочных решений, по всей видимости, стали существенное недофинансирование переданных Иркутской области лесных полномочий и плохое администрирование, считают эксперты. После выездного заседания в Совет поступило письмо министерства лесного комплекса Иркутской области, в котором рассматриваются некоторые дополнительные проблемы, связанные с охраной лесов, и даются некоторые предложения по улучшению ситуации. Совет полагает, что часть инициатив может быть реализована только путем коренного пересмотра не только лесного, но и смежного законодательства, а для этого необходим тщательный и всеобъемлющий анализ правоприменительной практики. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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