|Происшествия в Иркутской области
|25.05.2020
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Стали известны новые подробности исчезновения Надежды Поляковой в Иркутске
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Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшей 25-летней Надежды Поляковой. Стали известны новые подробности ее исчезновения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Напомним, с заявлением в дежурную часть полиции обратилась родственница разыскиваемой. В результате сыщикам удалось поминутно воссоздать маршрут следования девушки 23 мая:
В настоящее время для розыска без вести пропавшей сформированы поисковые группы. В общей сложности в поисковых мероприятиях задействовано около сотни сотрудников полиции и волонтеров.
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