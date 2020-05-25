Стали известны новые подробности исчезновения Надежды Поляковой в Иркутске

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшей 25-летней Надежды Поляковой. Стали известны новые подробности ее исчезновения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Напомним, с заявлением в дежурную часть полиции обратилась родственница разыскиваемой. В результате сыщикам удалось поминутно воссоздать маршрут следования девушки 23 мая: 9:55 – сняла наличные денежные средства в супермаркете и проследовала на остановку общественного транспорта «Марии Цукановой»;

10:05 – села в маршрутный автобус «Форд Транзит» и проследовала в направлении КПП;

10:10 – маршрутный автобус проехал КПП и повернул налево в сторону Александровского тракта (затем повернул в Малую Топку).

В период с 10:10 до 10:30 разыскиваемая вышла перед поворотом в Малую Топку из маршрутного автобуса и села в неустановленный автомобиль, двигавшийся в направлении населенных пунктов по Александровскому тракту. В настоящее время для розыска без вести пропавшей сформированы поисковые группы. В общей сложности в поисковых мероприятиях задействовано около сотни сотрудников полиции и волонтеров. ПРИМЕТЫ: На вид 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета в светло-голубую кофту со стразами, зеленые джинсы, черные кроссовки, при себе имела спортивную фиолетовую сумку.

Особые приметы: заикается. КООРДИНАТЫ: Автомобилистов, в том числе и владельцев видеорегистраторов, которые проезжали в указанное время и в указанном месте, сотрудники полиции просят обратиться для оказания помощи в установлении всех обстоятельств исчезновения в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по телефонам: 8 (3952) 21-68-05, 21-78-88 (БРНС) или 02 (102 с мобильного). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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