ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
24.09.2018

Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими на Иркутном мосту

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В лобовом столкновении на Иркутном мосту, которое произошло в Иркутске в ночь на 24 сентября, погибли пассажир виновника аварии, а также водитель и пассажир второй машины. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

ДТП произошло около 1.50. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 23-летний водитель за рулём «Тойоты Калдина» ехал  направлении Ленинского района. Он не справился с управлением, столкнулся с попутной Тойотой Вистой, а затем вылетел на встречную полосу и врезался в Тойоту Алекс.

В результате 27-летний пассажир Тойоты Алекс от полученных травм погиб на месте происшествия, 35-летний водитель той же машины скончался в больнице. Пассажир автомашины «Тойота Калдина» скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Напомним, по свидетельству очевидцев, водитель Калдины ехал на высокой скорости и не справился с управлением, подпрыгнув на горке, расположенной примерно в середине Иркутного моста. С места ДТП он скрылся, позже молодого человека задержали, предположительно, он был пьян. В медучреждении у него уже взяли анализы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске