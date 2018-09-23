Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими на Иркутном мосту

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В лобовом столкновении на Иркутном мосту, которое произошло в Иркутске в ночь на 24 сентября, погибли пассажир виновника аварии, а также водитель и пассажир второй машины. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

ДТП произошло около 1.50. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 23-летний водитель за рулём «Тойоты Калдина» ехал направлении Ленинского района. Он не справился с управлением, столкнулся с попутной Тойотой Вистой, а затем вылетел на встречную полосу и врезался в Тойоту Алекс.

В результате 27-летний пассажир Тойоты Алекс от полученных травм погиб на месте происшествия, 35-летний водитель той же машины скончался в больнице. Пассажир автомашины «Тойота Калдина» скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Напомним, по свидетельству очевидцев, водитель Калдины ехал на высокой скорости и не справился с управлением, подпрыгнув на горке, расположенной примерно в середине Иркутного моста. С места ДТП он скрылся, позже молодого человека задержали, предположительно, он был пьян. В медучреждении у него уже взяли анализы.