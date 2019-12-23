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24.12.2019

Стажер-полицейский спас в Аларском районе на пожаре двух человек

Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В полиции Приангарья намерены ходатайствовать перед начальником ГУ МВД по Иркутской области о поощрении стажера по должности участкового уполномоченного полиции Алексея Ярцева, который спас на пожаре в Аларском районе двух человек.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 23 декабря молодой человек, проезжая по деревне Омулевка Аларского района, заметил дым, идущий из окна частного дома. Незамедлительно он поспешил внутрь помещения, чтобы при необходимости оказать помощь. Зайдя на веранду, будущий полицейский увидел мужчину и женщину, которые находились в беспомощном состоянии. Оценив ситуацию, стажер вытащил их из горящего дома на безопасное расстояние, после чего вызвал экстренные службы.

Стажер-полицейский спас в Аларском районе на пожаре двух человек

– Благодаря своевременным и профессиональным действиям будущего участкового уполномоченного полиции удалось избежать трагедии. Сейчас жизни граждан ничего не угрожает, – говорят в региональном ГУ МВД.

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