Аларский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Стрелка из Аларского района заключили под стражу. Такое решение вынес суд 6 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Злоумышленнику, 52-летнему жителю поселка Кутулик, предъявлено обвинение за покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, – отмечают в ведомстве.

Напомним, полицейские 4 апреля задержали пьяного местного жителя, который стрелял по машинам на улице Вампилова в поселке Кутулик. Злоумышленник попал в проезжающую мимо Тойоту и ранил сидящую в ней женщину. После чего пьяный стрелок зашел в один из домов, где устроил беспорядочную стрельбу по мебели и домашней утвари. Жильцы в этот момент отсутствовали.