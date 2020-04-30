Студент на каршеринговом автомобиле устроил дрифт в одном из иркутских скверов

Иркутск, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне, 3 мая, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный водитель на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании, грубо нарушал правила дорожного движения, двигаясь по пешеходным дорожкам одного из скверов Иркутска.

При этом лихач выполнял опасные манёвры разворотов с резкими ускорениями и торможениями.

Изученная видеозапись, а также показания очевидцев позволили дорожным полицейским оперативно разыскать нарушителя. В течение нескольких часов правоохранители задержали 23-летнего студента одного из иркутских вузов. Молодой человек пояснил инспекторам, что таким образом решил «выпустить пар» после конфликта с девушкой.

Сотрудники отдельного батальона ДПС составили в отношении лихача три административных протокола по различным статьям КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.