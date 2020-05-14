Студенты ИГУ тушат лесные пожары в Забайкалье

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Помощь в тушении лесных пожаров, бушующих в Забайкалье, оказывают студенты Иркутского государственного университета, вошедшие в состав сводного отряда ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей). Согласно подсчетам, студентами-спасателями ВСКС потушено уже более 16 гектаров горящих лесов, сообщает пресс-служба вуза.

Отметим, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. В сводный отряд вошли добровольцы Забайкальского края, Иркутской, Московской, Рязанской, Свердловской областей. В их числе бойцы студенческого спасательного отряда «БАРС» Педагогического института ИГУ Надежда Куколина и Вячеслав Сенюта, а также активистка секции горного туризма «ГОСы» ИГУ Анна Абросимова.

– Участие в ликвидации чрезвычайной ситуации – это необходимая практика наработанного теоретического опыта. Ведь раньше, в рамках деятельности отряда «БАРС» я проходила обучающие курсы и программы, направленные на получение специальных знаний, умений и навыков. Скажу, что ликвидация ЧС – это серьезная работа, выдвигающая жесткие требования к добровольцам. И каждый из нас обладает необходимой ответственностью, выносливостью, силой духа. Нам выпала возможность помочь людям, и мы не остались в стороне. Иначе – невозможно, – сказала Надежда Куколина.

Перед добровольцами стоят нелегкие задачи: обнаружение возгораний, проливка тлеющих остатков деревьев и кустарников, тушение кромки пожара, разведка территории. Работа идет ежедневно, с раннего утра, а заканчивается, бывает, только к наступлению темноты. Все действия студентов-спасателей согласованы с местными пожарными, лесничеством. Отдельное внимание уделено средствам защиты.

На утро 14 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 8 лесных пожаров, из них 4 действует площади более двух тысяч гектаров. Тушение осложняет штормовая погода, в которую, согласно требованиям безопасности, команда ВСКС прекращает деятельность.