Студентка из Иркутска разоблачила телефонных аферистов и сохранила 28 тысяч рублей

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентка из Иркутска разоблачила телефонного афериста. Злоумышленник, представившись сотрудником банка, планировал опустошить счет девушки, однако, она вовремя заподозрила неладное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

– Автоответчик сообщил 18-летней студентке о том, что с ее карты пытаются списать крупную сумму за покупку, которую девушка не совершала. Затем ее переключили на мужчину, который представился сотрудником службы безопасности. Он пытался выяснить, картами каких банков владеет девушка, просил назвать их номера и остаток средств на счетах, – отметили в ведомстве.

При этом номер телефона собеседника соответствовал информации, указанной в графе номеров телефонов клиентской службы поддержки.

Однако в процессе общения девушка вспомнила, что слышала о такой мошеннической схеме от знакомых и видела сообщения в группах соцсетей. Поэтому студентка положила трубку и позвонила в техподдержку банка. Там ее уверили, что представители их организации ей не звонили.

Поскольку девушка сообщила часть конфиденциальной информации мошенникам, ей пришлось заблокировать счет. Это спасло 28 тысяч рублей, принадлежавших студентке.

В пресс-службе ГУ МВД Приангарья отмечают, что несмотря на бдительность горожан, ситуация с мошенничеством в Иркутской области остается тревожной. Некоторые из пострадавших остались без крупных сумм. Так, мошенники дважды обманули пожилую жительницу Иркутска, завладев ее сбережениями в размере 638 тысяч рублей, которые женщина копила на жилье для внука. Особенно ситуация обострилась перед мартовскими праздниками. Жертвами мошенников 6 и 7 марта стали 26 жителей Иркутской области. Это самое большое количество пострадавших в такие сроки за последние несколько лет, сообщала пресс-служба полиции.