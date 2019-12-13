Суд арестовал участника смертельного ДТП на Култукском тракте

Иркутск, Шелеховский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска 15 декабря по ходатайству следователей ГУ МВД по Иркутской области поместил под стражу 35-летнего водителя грузовика – участника смертельной аварии на Култукском тракте, в которой погибли фельдшер и водитель скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина пробудет под арестом до 13 февраля 2020 года.

Напомним, 13 декабря в Шелеховском районе на Култукском тракте столкнулись большегруз «Вольво» и автомобиль скорой помощи. На месте скончались 57-летний водитель спецтранспорта и 54-летняя женщина-фельдшер. Водитель большегруза не пострадал.