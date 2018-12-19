Суд в Иркутске вынес приговоры еще двум продавцам «Боярышника» с метанолом

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Окунева и Романа Иванова, обвинявшихся в производстве, хранении, перевозке и сбыте лосьона для ванн «Боярышник» с метанолом.

Как сообщает пресс-служба суда, Александру Окуневу назначено три года лишения свободы в колонии строгого режима, Роману Иванову – два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Напомним, в 2016 году подсудимые приобретали спиртосодержащую жидкость, разливали по пластиковым бутылкам «Боярышник» и реализовывали ее через своих знакомых. Всего тогда от употребления этого вещества в Иркутске скончались более 70 человек.

Отметим, это далеко не первые фигуранты, осужденные в областном центре за торговлю «Боярышником». Первый приговор за его реализацию озвучен судьей в Иркутске в феврале 2018 года. Бизнес-леди и продавщица павильона, в котором торговали опасной жидкостью, проведут в колонии общего режима четыре и три года соответственно. В начале сентября 2018 года оглашен приговор еще одному продавцу косметического лосьона «Боярышник» с метиловым спиртом. Иркутянин проведет в колонии общего режима два года семь месяцев.

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