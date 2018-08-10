Суд в Усть-Илимске рублём наказал мать и дочь за семейный конфликт

Усть-Илимск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд оштрафовал двух женщин, устроивших драку во время семейного конфликта, на пять тысяч рублей каждую. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сторонами по делу являлись мать и дочь. Словесный конфликт близких родственниц, возникший на фоне давних жилищных разногласий, перерос во взаимную драку. Женщин пыталась разнять бабушка младшей из них, но сделать этого ей так и не удалось. Взаимные обвинения и оскорбления не прекращались.

В ход после кулаков пошли кухонные предметы. После драки обе женщины обратились в полицию с заявлением о привлечении к ответственности за причинение телесных повреждений. В дальнейшем обе нарушительницы давали аналогичные показания, событий не оспаривали, но виновной ни одна себя не признала.