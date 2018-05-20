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21.05.2018

Суд запретил управлять машиной автоледи из Тайшета, сбившей двух детей

Тайшет, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд ограничил в правах на управление  машиной жительницу Тайшета, которая будучи пьяной сбила на своей Тойоте двух юных велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас женщине инкриминируется часть 2 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённые лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, трагические события произошли вечером 9 мая на улице Суворова в Тайшете. Под колёсами иномарки оказались двое 10-летних мальчиков, которые пересекали проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного переходу на одном велосипеде.

В результате ДТП оба ребёнка получили травмы и были госпитализированы. Один из них с переломами и ушибами до сих пор находится в тяжёлом состоянии, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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