Суд заставил гаражный кооператив в Иркутске устранить нарушения требований пожарной безопасности

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска обязал гаражный кооператив, расположенный по улице Франк-Каменецкого вблизи от торговых центров «Фортуна Гранд» и «Акцент», устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, при проверке надзорных органов выяснилось, что гаражным кооперативом №231 не соблюдались требования пожарной безопасности. Выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие огнетушителей и автоматической пожарной сигнализации; использование электропроводки с видимыми элементами повреждения; несоответствие эвакуационных путей предъявляемым требованиям и так далее.

– В связи с этим председатель гаражного кооператива был привлечен к административной ответственности. Ему было выдано предписание об устранении нарушений, которое было проигнорировано. Кроме того, председатель кооператива неоднократно препятствовал инспектору в проведении повторной проверки, – поясняют в облпрокуратуре.