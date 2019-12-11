Судоводитель из Иркутска оштрафован за причинение смерти по неосторожности

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель катера «Волжанка-67», который в октябре 2019 года врезался в берег на Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища, признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде судебного штрафа.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, 38-летний иркутянин, управлявший катером, в момент аварии был пьян и не справился с управлением. Напомним, в результате происшествия один из четырех пассажиров судна погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.