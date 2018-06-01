Светлана Семёнова: дети в результате ЧП в иркутском «Комсомолле» получили ожоги до 25%

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова взяла на контроль инцидент в иркутском ТРК «Комсомолл», в результате которого пострадали дети. Об этом сообщается на странице омбудсмена в соцсети «Фейсбук».

– Дети доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, максимальная площадь ожога составила 25 процентов. Один ребёнок находится в палате интенсивной терапии. Всем детям оказывается помощь. Это главное. Планируется, что в больнице с родителями будут работать психологи, – сказала она.

Она также сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовно дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого будут приняты меры по профилактике подобных случаев, говорит омбудсмен.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошёл взрыв во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей в возрасте 8-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней, все госпитализированы. По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области.