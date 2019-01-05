ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
05.01.2019

Свыше 260 тысяч рублей потеряла братчанка, поверившая мошенникам

Братск, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске со счета одной из горожанок аферисты списали свыше 260 тысяч рублей. Доверчивая женщина сообщила мошенникам все данные своей банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 55-летняя женщина 4 января получила информацию о выигрыше в соцсети «Вконтакте». В сообщениях, которые пришли с аккаунта ее знакомой, говорилось о том, что для получения вознаграждения нужно указать данные банковской карты.

Как только деньги были списаны со счета, аферисты прекратили переписку с жертвой. По факту мошенничества проводится проверка.

– Вместе с тем за первые четыре дня 2019 года это уже второй случай, когда в полицию региона обращаются люди, ставшие жертвами мошенников. Так, житель Улан-Удэ лишился 180 тысяч рублей, пытаясь купить машину в Иркутске. Увидев на одной из интернет-площадок объявление о продаже подходящего автомобиля, он созвонился с предполагаемым владельцем, перевел ему деньги и отправился в соседний регион забрать покупку. Однако когда мужчина прибыл в Иркутск, продавец перестал выходить на связь и удалил объявление, – говорят в полиции.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске