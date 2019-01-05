Свыше 260 тысяч рублей потеряла братчанка, поверившая мошенникам

Братск, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске со счета одной из горожанок аферисты списали свыше 260 тысяч рублей. Доверчивая женщина сообщила мошенникам все данные своей банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 55-летняя женщина 4 января получила информацию о выигрыше в соцсети «Вконтакте». В сообщениях, которые пришли с аккаунта ее знакомой, говорилось о том, что для получения вознаграждения нужно указать данные банковской карты.

Как только деньги были списаны со счета, аферисты прекратили переписку с жертвой. По факту мошенничества проводится проверка.

– Вместе с тем за первые четыре дня 2019 года это уже второй случай, когда в полицию региона обращаются люди, ставшие жертвами мошенников. Так, житель Улан-Удэ лишился 180 тысяч рублей, пытаясь купить машину в Иркутске. Увидев на одной из интернет-площадок объявление о продаже подходящего автомобиля, он созвонился с предполагаемым владельцем, перевел ему деньги и отправился в соседний регион забрать покупку. Однако когда мужчина прибыл в Иркутск, продавец перестал выходить на связь и удалил объявление, – говорят в полиции.