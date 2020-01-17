ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
19.01.2020

Телефонные мошенники оформили кредит на жительницу Слюдянки и забрали все деньги себе

Слюдянка, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), – На днях в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки о том, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумме более 140 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что еще в конце октября 2019 года ей позвонила неизвестная женщина, представилась работником банка, где у потерпевшей открыты две карты, и сообщила об оформлении на её имя онлайн-кредита. Услышав от пенсионерки, что никакой кредит она не оформляла, лжесотрудница настаивала на обратном и убедила женщину в том, что некие мошенники якобы собираются похитить эти деньги. Для того, чтобы остановить их действия, аферистка попросила пенсионерку сообщить ей код, пришедший по СМС. Пожилая женщина выполнила все инструкции, тем самым подтвердив онлайн-заявку на кредит и поступление денежных средств на её счёт.

Увидев СМС-сообщение о зачислении на её карту крупной денежной суммы, потерпевшая поверила аферистке, которая потребовала «вернуть деньги банку», и сделала то, о чем ее просила звонившая. А именно – не отключая телефон, находясь на связи с мошенницей, пенсионерка перечислила сначала 120 тысяч рублей со своей карты на указанный номер Яндекс-кошелька, а через сутки – ещё 22 тысячи рублей.

Таким образом пенсионерка помогла мошенникам оформить на себя кредит, но деньги в итоге получили аферисты. Об этом заявительница узнала лишь через месяц, когда ей позвонили настоящие сотрудники банка и сообщили, что нужно оплатить первый взнос за кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Происшествия»:
Телефонные мошенники оформили кредит на жительницу Слюдянки и забрали все деньги себе19.01.2020
Слюдянка, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), – На днях в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки о том, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумме более 140 тысяч рублей.
Трактор столкнулся с локомотивом на переезде в Черемховском районе19.01.2020
Черемховский район, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - 18 января в 14:50 на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло дорожно-транспортное происшествие.
От 11 до 15 лет проведут в местах лишения свободы члены банды наркоторговцев, действовавшей в Ангарске19.01.2020
Ангарск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд огласил приговор организованной преступной группе, обвиняемой в распространении наркотиков.
Житель Тулуна по просьбе мошенников отсканировал карту и потерял 90 тысяч рублей19.01.2020
Тулун, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тулуне проводят проверку по факту обращения местного жителя, поверившего аферистам и отсканировавшего для них карту, на которой он хранил заемные деньги.
Из Бурятии в Иркутск пытались провезти почти килограмм растительных наркотиков18.01.2020
Иркутская область, Бурятия, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе инспекторы ГИБДД на посту «Рубеж» остановили для проверки иномарку, заподозрив у водителя и двух пассажиров наркотическое опьянение. В салоне автомобиля обнаружились 300 граммов гашиш и почти пол-литра гашишного масла.
В Братске разыскивают пропавшую в конце 2019 года Диану Шелихову18.01.2020
-2019-
Братск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске разыскивают 41-летнюю Диану Шелихову, пропавшую без вести 30 декабря 2019 года.
В Иркутске полгода назад до смерти избили пенсионера – свидетелей преступления ищут17.01.2020
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают свидетелей и очевидцев особо тяжкого преступления, совершенного в середине июля 2019 года.
Депутата думы Нижнеудинска оштрафовали за драку в кафе17.01.2020
Нижнеудинск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении депутата думы Нижнеудинска Алексея Никонца расследовали в СУ СКР по Иркутской области. За драку в кафе и причинение средней тяжести вреда здоровью мировой суд оштрафовал чиновника на 50 тысяч рублей.
Самолет иркутской компании «ИрАэро» сел в Москве на недостроенную «взлетку»17.01.2020
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 16 января борт иркутской авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту «Сабетта – Москва-Домодедово», сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет.
Уголовное дело возбудили в Зиминском районе по факту гибели двух детей на пожаре17.01.2020
2020-01-17-02-22-15
Зиминский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности возбудили в Зиминском районе, где в селе Большеворонежский 15 января на пожаре погибли два маленьких ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила хозяйственное мыло16.01.2020
Слюдянка, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Слюдянки вместо магнитолы получила несколько кусков хозяйственного мыла.
СКР проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины в Шелехове16.01.2020
Шелехов, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку в связи с самоподжогом мужчины у администрации Шелехова.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли семь человек – в том числе двое детей16.01.2020
2020-01-16-03-24-22
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 15 января и в ночь на 16 января семь человек погибли на пожарах в населенных пунктах Иркутской области.
Условный срок получил мужчина за нападение на госинспекторов «Заповедного Прибайкалья»16.01.2020
Ольхонский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд приговорил к условному сроку мужчину, который напал на государственных инспекторов «Заповедного Прибайкалья». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Тайшете три человека отравились неизвестным газом15.01.2020
Тайшет, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 14 января семь жителей улицы Ключевая обратились за медицинской помощью в связи с отравлением неизвестным веществом. В настоящее время госпитализированы трое из них, сообщили Телеинформу в пресс-службе регионального Минздрава.
В Иркутске незаконно продавали товары с символикой каннабиса15.01.2020
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска оштрафовал на 40 тысяч рублей предпринимательницу, в магазине которой продавали кепку и браслет с изображением листьев конопли.
Две экс-сотрудницы одного из банков Приангарья оштрафованы за разглашение сведений о клиентах15.01.2020
Иркутск, Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оштрафовали двух бывших сотрудниц одного из банков региона и их приятеля за разглашение персональных данных клиентов этого банка, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Житель Шелеховского района среди бела дня устроил самоподжог15.01.2020
Шелехов, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 15 января мужчина совершил самоподжог, находясь у масленичного столба рядом со зданием Вневедомственной охраны города. ГУ МВД по Иркутской области проводит по факту случившегося проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
В Листвянском лесничестве поймали браконьера с карабином15.01.2020
Иркутский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» задержали браконьера в Листвянском лесничестве. При себе у мужчины были нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
На полмиллиона рублей оштрафовали братчанина за попытку дать взятку инспектору ГИБДД15.01.2020
Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, который попытался дать взятку инспектору ДПС.
Перед судом предстанет лжесвидетель в Катангском районе15.01.2020
Катангский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В отношении 34-летнего жителя села Хамакар Катангского района возбудили уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний в суде. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Житель Куйтуна отсудил у полиции более 30 тысяч рублей компенсации за падение с лестницы в отделении15.01.2020
Куйтунский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Куйтун Куйтунского района, придя в отделение полиции, упал с лестницы, ведущей на второй этаж, и получил травму. Он обратился в суд с иском о взыскании с ведомства суммы утраченного заработка, а также компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
В Олхинском муниципальном образовании сняли режим ЧС15.01.2020
2020-01-15-03-57-19
Шелеховский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим ЧС, введённый на территории Олхинского муниципального образования из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный, снят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске уже пять месяцев ищут пропавшего без вести Алексея Краснова15.01.2020
2020-01-15-03-17-54
Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция просит жителей региона помочь в розыске пропавшего в августе 2019 года братчанина Алексея Краснова.
Во Втором Иркутске прямо на ходу загорелся автобус с пассажирами15.01.2020
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске вечером 14 января во время движения по маршруту загорелся автобус №28. В ПАЗе на тот момент находились люди.
В Иркутской области сотрудников Минлеса подозревают в превышении должностных полномочий14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства лесного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следственный комитет проверит условия проживания в иркутском общежитии ИВВАИУ14.01.2020
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный комитет проверит условия проживания в иркутском общежитии ИВВАИУ. Ситуацией правоохранители заинтересовались после выхода в свет сюжета о том, что здание находится в аварийном состоянии и проживающие в нем семьи с детьми поставлены в крайне тяжелые бытовые условия.
Руководителя «Корпорации Ромашка» заключили под стражу14.01.2020
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  По решению Кировского районного суда Иркутска 40-летняя руководитель «Корпорации Ромашка» заключена под стражу. Собранных следователями материалов оказалось достаточно для изменения мошеннице меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пьяный житель Нижнеудинска ограбил офис компании, угрожая сотруднице ножом14.01.2020
Нижнеудинск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис крупной компании по улице Красной звезды.
В Иркутске пенсионерка 14 января попала под трамвай14.01.2020
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 14 января пожилая женщина переходила улицу Декабрьских событий и попала под трамвай.
Братская полиция разыскивает мужчину, не оплатившего покупки в магазине «Хлеб-Соль»14.01.2020
2020-01-14-04-20-27
Братск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» просит очевидцев помочь установить личность мужчины, который подозревается в краже из магазина «Хлеб-соль» на Крупской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Улан-Удэ пропала девятиклассница – полиция не исключает, что она уехала в Иркутск14.01.2020
2020-01-14-02-37-49
Иркутская область, Бурятия, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В республике Бурятия и Иркутской области полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю девушку. Ушедшая из дома девятиклассница могла уехать в Иркутск, предполагают следователи.
Наркосбытчицу-рецидивистку задержали в Ангарске13.01.2020
Ангарск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по подозрению в распространении наркотиков синтетического происхождения задержана 39-летняя горожанка, ранее неоднократно попадавшая в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений.
В Братске пенсионерка попала под автобус13.01.2020
Братск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске утром 11 января 64-летняя горожанка попала под колеса маршрутного автобуса. Женщину госпитализировали с травмой ноги.
«Вор в законе» из колонии в Иркутске несколько лет руководил преступными бандами по всей России13.01.2020
2020-01-13-08-25-08
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ, начавшей действовать весной 2019 года, – о занятии высшего положения в преступной иерархии. В преступном деянии подозревают 49-летнего уроженца Татарстана, осужденного в 2009 году на 20 лет лишения свободы за убийства.
Читать все новости раздела «Происшествия»
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске