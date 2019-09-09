Шелеховский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телефонные мошенники украли у жительницы Шелеховского района более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В отдел полиции обратилась 40-летняя местная жительница и сообщила, что с ее счета незаконно списали более 100 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленники убедили свою жертву передать конфиденциальную информацию после телефонного разговора, длившегося почти час, – отметили в ведомстве.

Во время общения аферисты рассказали женщине о способах мошенничества, после чего сообщили, что ее картой пытаются расплатиться за покупку. Чтобы заблокировать карту, аферисты убедили владелицу назвать поступившие ей на телефон коды-пароли.