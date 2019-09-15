Слюдянский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Тело пропавшего скайраннера в Слюдянском районе найдено в районе пика Черского 12 сентября. Предварительно, мужчина скончался от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, Юрий Яковлев ушел из дома рано утром 5 сентября в горы и без вести пропал. Скайраннер должен был за день пройти до южного подножия горы, где расположено озеро Сердце, и вернуться домой. Поэтому мужчина был легко одет и при себе у него был рюкзак с провизией на один день.

Сначала на поиски 58-летнего мужчины отправили группу из шести спасателей Байкальского и Южного поисково-спасательных отрядов Пожарно-спасательной службы Иркутской области и сотрудников полиции. Затем 7 сентября к ним присоединились сотрудники пожарно-спасательной части №52, опергруппа МВД и волонтеры. Всего на поиски туриста вышли 24 человека.

После безуспешных поисков сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области 9 сентября отправили в Слюдянский район вертолет Ми-8.