|Происшествия
|06.10.2018
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Тело пропавшего туриста из Ангарска обнаружили спасатели в горах Бурятии
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Бурятия, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Последний раз 81-летнего ангарчанина Николая Горностаева видели 10 сентября - мужчина выходил с Шумака, направляясь на Сухой Ручей. Через несколько дней, когда турист не вышел на связь и не появился дома, в указанный район отправилась поисковая группа.
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