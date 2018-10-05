Тело пропавшего туриста из Ангарска обнаружили спасатели в горах Бурятии

Бурятия, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Последний раз 81-летнего ангарчанина Николая Горностаева видели 10 сентября - мужчина выходил с Шумака, направляясь на Сухой Ручей. Через несколько дней, когда турист не вышел на связь и не появился дома, в указанный район отправилась поисковая группа.

Как сообщается на форуме сайта "Природа Байкала", пропавшего туриста обнаружили мертвым только 5 октября в районе реки Эхе-Гер. О причинах смерти мужчины информации нет.



Известно, что в этом году Николай Горностаев побывал на Шумаке юбилейный, 50-й раз.