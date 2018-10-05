ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
06.10.2018

Тело пропавшего туриста из Ангарска обнаружили спасатели в горах Бурятии

Бурятия, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Последний раз 81-летнего ангарчанина Николая Горностаева видели 10 сентября - мужчина выходил с Шумака, направляясь на Сухой Ручей. Через несколько дней, когда турист не вышел на связь и не появился дома, в указанный район отправилась поисковая группа.

Как сообщается на форуме сайта "Природа Байкала", пропавшего туриста обнаружили мертвым только 5 октября в районе реки Эхе-Гер. О причинах смерти мужчины информации нет.

Известно, что в этом году Николай Горностаев побывал на Шумаке юбилейный, 50-й раз.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске