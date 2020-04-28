Теймур Магомедов: причина лесных пожаров в Качугском районе – преднамеренные поджоги

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Самая сложная ситуация с лесными пожарами в Иркутской области сегодня в Качугском районе. Причина – преднамеренные поджоги.

Об этом 28 апреля на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании Иркутской области сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов. Он рассказал, что только вчера обнаружено больше десяти новых возгораний рядом с участком, где только что потушили пожар, причем в этих очагах обнаружены следы легковоспламеняющихся жидкостей, так что очевидно, что поджоги были преднамеренными.

Зампред сообщил, что сейчас на месте находится исполняющий обязанности министра лесного комплекса, а также представители большинства правоохранительных ведомств.

– Сейчас несколько сотен человек окружили этот район должным уровнем заботы и внимания, – отметил он.

Всего с момента введения особого противопожарного режима в регионе произошло 169 пожаров, в прошлом году на эту дату было 73 пожара. Площадь, пройденная огнем, в полтора раза больше прошлогодней. Как пояснил Теймур Магомедов, это связано с аномально ранней весной и низким количеством осадков – в результате сезонные риски увеличены, пожары начались на две недели раньше.

В других территориях зачастую виновниками пожаров также оказываются люди, хотя поджоги происходят непреднамеренно. Так, несколько пожаров в Братском районе возникло по вине рыбаков, отправившихся на Братское водохранилище. Кроме того, сейчас самый серьезный пожар бушует на границе Слюдянского и Шелеховского районов, причем в сложной для тушения местности, на склоне, куда не загонишь технику. Из-за этого пришлось отзывать из других территорий пожарных-десантников. Виновниками оказались двое мужчин, отдыхавших там в зимовье.