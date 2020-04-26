«Тойота» и «Кадиллак» столкнулись в Иркутском районе

Ангарск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заключённый из ангарской ИК-15, ставший героем попавшего в Сеть видеоролика, на котором он говорит, что сотрудники колонии применяли к нему физическое насилие, заявил, что запись его сделать заставили другие осуждённые. Об этом сообщает пресс-службе уполномоченного по правам человека в Иркутской области.