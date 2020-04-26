|Происшествия
|26.04.2020
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«Тойота» и «Кадиллак» столкнулись в Иркутском районе
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Иркутский район, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Примерно в 12:45 26 апреля на 12 километре Александровского тракта произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Марк 2» и «Кадиллак Эскалейд».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Приангарья, предварительно установлено, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Кадиллаком», который после этого съехал в кювет.
Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.