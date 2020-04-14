Тойоту, угнанную в Москве 18 лет назад, обнаружили в Иркутске

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье обнаружена Тойота Ленд Крузер, похищенная в Москве 18 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Во время постановки автомобиля на учет в Иркутске инспектор ГИБДД усомнился в достоверности номеров кузова и инициировал проведение экспертизы в ГУ МВД. Выводы экспертов подтвердили криминальное прошлое автомобиля.

В дальнейшем по каналам национального центрального бюро Интерпола, отделение которого функционирует в ГУ МВД по Иркутской области, совместно с правоохранительными органами Японии, удалось установить подлинного законного владельца. Автомобиль у него был украден в 2002 году.

В настоящее время иномарку поместили на арест-площадку, после проведения необходимых процессуальных действий ее вернут собственнику.